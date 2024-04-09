Удар РФ по общежитию на Полтавщине: количество пострадавших увеличилось до 16

Количество пострадавших в результате вражеского удара по Полтавщине увеличилось до 16, из них четверо детей в возрасте 5-11 лет.

Источник: руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Детали: По словам главы области, несколько человек продолжают лечение в медучреждениях. Один пациент - в тяжелом состоянии, несколько - средней тяжести.

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Из-за российской атаки более 9 тысяч бытовых потребителей и 120 юридических в Полтавской и Щербановской общинах ночью были временно без света. Энергетики уже восстановили электроснабжение во все дома, кроме частично разрушенного здания, добавляют в ОВА.

Областные социальные службы работают в усиленном режиме, в частности помогают пострадавшим сформировать заявления, чтобы получить материальную помощь из областного бюджета.

Прямая речь: "Поддерживают и международные партнеры. Предоставляют психологическую, гуманитарную помощь и стройматериалы. Совместными усилиями подставляем плечо тем, кто в этом нуждается. Заботимся друг о друге. Слава Украине!".

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