Удар РФ по общежитию на Полтавщине: количество пострадавших увеличилось до 16
Количество пострадавших в результате вражеского удара по Полтавщине увеличилось до 16, из них четверо детей в возрасте 5-11 лет.
Источник: руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram
Детали: По словам главы области, несколько человек продолжают лечение в медучреждениях. Один пациент - в тяжелом состоянии, несколько - средней тяжести.
Из-за российской атаки более 9 тысяч бытовых потребителей и 120 юридических в Полтавской и Щербановской общинах ночью были временно без света. Энергетики уже восстановили электроснабжение во все дома, кроме частично разрушенного здания, добавляют в ОВА.
Областные социальные службы работают в усиленном режиме, в частности помогают пострадавшим сформировать заявления, чтобы получить материальную помощь из областного бюджета.
Прямая речь: "Поддерживают и международные партнеры. Предоставляют психологическую, гуманитарную помощь и стройматериалы. Совместными усилиями подставляем плечо тем, кто в этом нуждается. Заботимся друг о друге. Слава Украине!".
Предыстория:
- Российская армия вечером 8 апреля нанесла удар по гражданской инфраструктуре в Полтавской общине, погиб человек. Сначала сообщалось о 10 раненых.
- Оккупанты попали по семейному общежитию, где проживали около 30 человек. Почти 100 спасателей работали на месте происшествия.