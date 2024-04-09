На Харьковщине на границе с РФ строят фортификации

Президент Владимир Зеленский в Харьковской области ознакомился с процессом возведения оборонительных сооружений и укреплений вблизи границы с Россией.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Харьковская область - это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что мы готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать".

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Детали: Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что фортификации состоят из разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий.

В регионе обустраивают заградительные рубежи: бетонные пирамиды, "зубы дракона", противотанковые рвы.

В ОП отметили, что проект по строительству фортификационных сооружений разработало Минобороны, учитывая опыт бойцов на первой линии защиты.

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Кроме того, Зеленский заслушал доклад военных на Харьковщине: "Защита региона, ситуация с ПВО и наши возможности уничтожать российские ракеты и дроны, защита от авиабомб.

Также он отметил воинов, которые проявили себя в защите Украины и украинцев.