ОСУВ "Хортица": Россиян нет в Часовом Яру и в окрестностях города

Дом в Часовом Яру в апреле 2023 года. Фото - Юлия Овсианникова / Укринформ/Future Publishing via Getty Images

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ситуация в Часовом Яру контролируется подразделениями ВСУ, россиян в городе и на окраинах нет.

Источник: Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Ситуация контролируемая подразделениями ВСУ. Противника ни в городе, ни на окраинах нет. Однако враг и сегодня, и вчера использовал преимущество в воздухе в ракетах, артиллерийских боеприпасах больших калибров, и он пытается достичь своей цели – выхода на границы Донецкой области.

Реклама:

Тактика неизменна – обилие пехоты и штурмовые действия. В частности, штурмовые группы заезжают на боевых машинах пехоты, атакуют и при поддержке артиллерии и авиации".

Детали: По его словам, российские войска время от времени стягивают в этот район большое количество артиллерии, несмотря на "широкомасштабную контрбатарейную борьбу" Сил обороны.

Прямая речь: "Россияне максимально привлекают в большом количестве тактическую авиацию, которая забрасывает КАБами. Большая часть из которых приходится на Часов Яр, разрушая инфраструктуру, разрушая все, что есть на их пути.

ВИДЕО ДНЯ

Враг пытается подвести максимальное подведение своих воинов к линии столкновения, чтобы они перешли к штурмам, но украинские защитники делают все возможное и невозможное, отражая эти штурмы".