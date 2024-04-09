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ОСУВ "Хортица": Россиян нет в Часовом Яру и в окрестностях города

Татьяна ОлейникВторник, 9 апреля 2024, 21:49
ОСУВ Хортица: Россиян нет в Часовом Яру и в окрестностях города
Дом в Часовом Яру в апреле 2023 года. Фото - Юлия Овсианникова / Укринформ/Future Publishing via Getty Images

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ситуация в Часовом Яру контролируется подразделениями ВСУ, россиян в городе и на окраинах нет.

Источник: Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Ситуация контролируемая подразделениями ВСУ. Противника ни в городе, ни на окраинах нет. Однако враг и сегодня, и вчера использовал преимущество в воздухе в ракетах, артиллерийских боеприпасах больших калибров, и он пытается достичь своей цели – выхода на границы Донецкой области.

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Тактика неизменна – обилие пехоты и штурмовые действия. В частности, штурмовые группы заезжают на боевых машинах пехоты, атакуют и при поддержке артиллерии и авиации".

Детали: По его словам, российские войска время от времени стягивают в этот район большое количество артиллерии, несмотря на "широкомасштабную контрбатарейную борьбу" Сил обороны.

Прямая речь: "Россияне максимально привлекают в большом количестве тактическую авиацию, которая забрасывает КАБами. Большая часть из которых приходится на Часов Яр, разрушая инфраструктуру, разрушая все, что есть на их пути.

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Враг пытается подвести максимальное подведение своих воинов к линии столкновения, чтобы они перешли к штурмам, но украинские защитники делают все возможное и невозможное, отражая эти штурмы".

Темы: боевые действияВооруженные силывойна
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