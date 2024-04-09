МИД призвал мировое сообщество сделать невозможным угрозу на ЗАЭС

Министерство иностранных дел 9 апреля обнародовало заявление по поводу очередных российских провокаций на ЗАЭС.

Источник: заявление на сайте МИД

Дословно: "Увлечение, милитаризация и продолжающаяся оккупация Россией ЗАЭС создает беспрецедентные угрозы ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы и мира.

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В течение незаконного пребывания на станции, российские оккупанты грубо нарушили международное право и нормы и стандарты ядерной и радиационной безопасности, включая основополагающие принципы МАГАТЭ по ядерной безопасности и защищенности".

Детали: В ведомстве настаивают на том, что ЗАЭС должна быть возвращена под контроль ее законного владельца Украины, а Россия должна понести ответственность за все совершенные преступления.

Дословно: "Обращаемся ко всем государствам и международным организациям, экспертам и медиа с призывом занять твердую позицию с целью нейтрализации угроз ядерной безопасности, созданных Россией на ЗАЭС, и предотвращения реализации агрессором преступных сценариев в дальнейшем.

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Россия прекратит манипуляции только тогда, когда увидит, что мировое сообщество решительно отвергает какие-либо попытки ввести себя в заблуждение и бескомпромиссно отстаивает соблюдение международного права.

Детали: В министерстве призвали все государства и международные организации, ценящие нормы и принципы ядерной безопасности, решительно осудить российские провокации на ЗАЭС и усилить санкционное давление на Россию.

Что предшествовало: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 9 апреля сообщило об атаке беспилотников на учебный центр оккупированной россиянами Запорожской атомной станции (ЗАЭС), размещенный на ее площадке.

В ГУР отметили, что российские оккупационные войска 9 апреля в очередной раз сымитировали удар по Запорожской атомной электростанции с помощью дронов.