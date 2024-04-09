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Российские войска второй раз за вечер атаковали Одесщину, есть попадания

Татьяна ОлейникВторник, 9 апреля 2024, 23:39

Российская армия вечером 9 апреля нанесла удары ракетами, вероятно Х-59, по Одесщине.

Источник: Силы обороны юга

Дословно: "Силами противовоздушной обороны уничтожены 2 ракеты над морем.

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К сожалению, есть попадания по открытой территории инфраструктурного объекта. Повреждены административные и технические помещения.

Детали: По данным военных, люди не пострадали.

Что предшествовало: Российские войска 9 апреля атаковали прибрежно-рекреационную зону в Одесской области, вероятно, "Искандером".

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Темы: Одесская областьракетный ударПВОвойна
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