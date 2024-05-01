Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Украина получила оружие от некоторых партнеров с разрешением бить по России – глава МИД Латвии

Сергей Сидоренко, Кристина БондареваСреда, 1 мая 2024, 15:53
Украина получила оружие от некоторых партнеров с разрешением бить по России – глава МИД Латвии
Байба Браже, скриншот

Новоназначенный министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории.

Источник: Байба Браже в интервью "Европейской правде"

Детали: Сейчас Украина получает оружие от западных партнеров с публичным предостережением избегать ударов им за пределами Украины. Однако, считает Браже, такой подход может измениться, и даже больше – он уже меняется.

Реклама:

"Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без подобных ограничений", – сказала глава МИД Латвии. На уточняющий вопрос она ответила, что такие страны действительно есть.

Браже пояснила, что в этих случаях о снятии ограничений не говорили публично.

"Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное – влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо", – сказала она.

ВИДЕО ДНЯ

Министр выразила убеждение, что если есть объекты, с которых Россия атакует Украину, то Украина имеет право на ответный удар, если эти объекты расположены на российской территории. По словам Браже, такое применение оружия позволяет международное право.

Браже также поделилась тем, как "коалиция дронов", которую возглавляет в том числе и ее страна, планирует обеспечить потребности украинского войска, и выразила убеждение, что в войне время играет не в пользу России.

Смотрите полное интервью с главой МИД Латвии Байбой Браже на Youtube-канале "ЕвроПравды"

Темы: ЛатвияоружиеУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер Китая заявил, что хочет работать с Францией для "урегулирования кризиса" в Украине

картаВ Украину идут дожди

США приостановили поставки боеприпасов в Израиль - СМИ

фотоОбстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 15, повреждены 20 домов

видеоСи Цзиньпин прибыл во Францию: начинает турне по Европе

фотоВ Бердянске ликвидировали организатора застенков - ГУР

Все новости...
Федоров показал украинский окопный РЭБ PARASOL
Минобороны открыло в Украине уже 19 центров рекрутинга: новый появился на Закарпатье
В ГУР рассказали, сколько у России ракет "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69
Россияне атаковали Донецкую область "Ураганами": 2 погибших и 6 раненых
Последние новости
23:50
Почему быстро жирнеют волосы и как решить проблему – объясняет врач-трихолог
23:33
Россияне запустили "Шахеды" через Сумскую область
23:11
Ткач обновил рекорд Украины в скорости на Кубке мира по скалолазанию
23:06
Лидер Китая заявил, что хочет работать с Францией для "урегулирования кризиса" в Украине
22:56
Оппонент Орбана провел митинг в городе, где партия власти побеждает с 1998 года
22:30
тестЧто вы знаете о символах на пасхальных яйцах? Узнайте писанку
22:13
В Израиле заблокировали "Аль-Джазиру" и изъяли оборудование из-за "вреда нацбезопасности"
21:56
Еврокомиссия хочет внести Voice of Europe в санкционный список ЕС
21:29
картаВ Украину идут дожди
21:24
В США призывают власти Грузии совместно привести закон об "иноагентах" к стандартам ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: