Словакия дала защиту соратнику Медведчука - СМИ
Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, который распространял дезинформацию Виктора Медведчука.
Источник: чешская газета Denik N со ссылкой на два неназванных источника, пишет "Европейская правда"
Детали: Марчевский ранее был генпродюсером телеканала "112 Украина". Его также обвиняют в проведении пророссийской кампании влияния, на него Чехия наложила национальные санкции.
По данным издания, Министерство внутренних дел Словакии предоставило Артему Марчевскому статус временной защиты.
Эту информацию изданию подтвердил и адвокат Марчевского Леонид Кушнаренко.
Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток не захотел давать комментарии по этому поводу. Он отметил, что не имеет конкретной информации о деле. Однако позже его министерство заявило, что уже давно занимается делом и предоставит информацию после завершения расследования.
Марчевский был внесен в санкционный список Чехии в марте после того, как чешские спецслужбы заявили, что он руководил зарегистрированным в Чехии сайтом Voice of Europe.
Прага утверждает, что этот сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия тоже ввела санкции.
Denik N отметил, что после того, как Прага ввела санкции против Марчевского, он направился в Словакию, где сейчас руководит правительство во главе с пророссийским премьер-министром Робертом Фицо.
После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Марчевский получил временную защиту в Чехии. Чешские чиновники ожидали, что он потеряет этот статус через 60 дней после включения в санкционный список, и это лишит его права на проживание в ЕС.
Если бы Марчевского включили в общеевропейский санкционный список, он был бы должен покинуть Словакию.
О разоблачении сети, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе, в марте объявила Чехия.
Кроме того, бельгийская прокуратура расследует возможное вмешательство России в предстоящие выборы в Европарламент на основании данных, которые предоставили разведывательные службы.