Парламент Грузии поддержал во втором чтении скандальный закон об "иноагентах", впереди третье

Грузинский парламент 1 мая проголосовал во втором чтении за законопроект "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об "иноагентах". Этот законопроект спровоцировал массовые протесты в стране и критику Запада.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: За законопроект во втором чтении, как и в первом, проголосовали 83 депутата, преимущественно из провластной "Грузинской мечты", против были 23 парламентария.

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Первое чтение документ прошел 17 апреля.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить на документ вето, но у партии власти есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Многотысячные протесты против законопроекта, рассмотрение которого инициировала "Грузинская мечта", продолжаются уже несколько недель. Во время последнего, в ночь на 1 мая, полиция использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, к задержанным применяли насилие.

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После этих событий Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту применения чрезмерной силы в отношении участников мирного протеста.

В Европарламенте уже призывают забрать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС в связи с действиями грузинских властей.

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