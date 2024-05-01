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В Минобороны Украины приступили к разработке модели Системы интегрированной обороны

Татьяна ОлейникСреда, 1 мая 2024, 21:33
В Минобороны Украины приступили к разработке модели Системы интегрированной обороны
Фото - пресс-служба минобороны

В Министерстве обороны Украины состоялось стартовое заседание рабочей группы по разработке модели Системы интегрированной обороны, направленной на усиление военной, геополитической и экономической возможностей Украины.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: В министерстве сообщили, что рабочая группа будет работать по пяти главным направлениям: военная политика, институциональность и международное сотрудничество; военно-техническая политика; политика управления человеческим капиталом; политика управления оборонными ресурсами и национальное сопротивление.

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Прямая речь заместителя министра обороны Украины Станислава Гайдера: "Разрабатывая модель, мы действуем системно и интегрированно – все ключевые проекты институционального развития Минобороны разрабатываются с учетом видения будущей модели. Определены пять приоритетов, которые нужно проработать, чтобы построить качественную интегрированную модель".

Детали: В рабочую группу вошли 176 представителей от ключевых оборонных ведомств, министерств, научных и исследовательских учреждений. Итоги работы группы обещают представить до конца года.

Темы: Минобороны
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