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Вражеский дрон попал в трактор на Харьковщине: у тракториста – контузия

Евгений КизиловСреда, 1 мая 2024, 21:38
Вражеский дрон попал в трактор на Харьковщине: у тракториста – контузия
Фото с места происшествия. Источник: прокуратура

Беспилотник, запущенный российскими захватчиками, попал в трактор на Харьковщине. В результате попадания получил контузию тракторист.

Источник: Харьковская областная прокуратура в соцсетях

Детали: Сообщается, что атака произошла в среду около 12:15 в поле вблизи села Богуславка Боровской громады.

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Водитель получил контузию. Пострадавший доставлен в больницу.

Еще один трактор подорвался на вражеской противотанковой мине в поле возле села Глинское Изюмской громады. Это произошло 1 мая около 11:45.

Транспортное средство получило механические повреждения. Без пострадавших.

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Что предшествовало: Также в среду россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по поселку Золочев на Харьковщине. По состоянию на сейчас количество раненых из-за российского авиаудара составляет 13 человек.

Темы: Харьковская областьобстрелвойнасельское хозяйство
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