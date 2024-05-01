Вражеский дрон попал в трактор на Харьковщине: у тракториста – контузия

Беспилотник, запущенный российскими захватчиками, попал в трактор на Харьковщине. В результате попадания получил контузию тракторист.

Источник: Харьковская областная прокуратура в соцсетях

Детали: Сообщается, что атака произошла в среду около 12:15 в поле вблизи села Богуславка Боровской громады.

Реклама:

Водитель получил контузию. Пострадавший доставлен в больницу.

Еще один трактор подорвался на вражеской противотанковой мине в поле возле села Глинское Изюмской громады. Это произошло 1 мая около 11:45.

Транспортное средство получило механические повреждения. Без пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Также в среду россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по поселку Золочев на Харьковщине. По состоянию на сейчас количество раненых из-за российского авиаудара составляет 13 человек.