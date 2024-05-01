В Черновцах впервые в Украине похоронят 16 военных в братской могиле

В Черновцах впервые в Украине обустроят братскую могилу для погибших 16 бойцов ВСУ. Они погибли во время авианалета 11 марта 2022 года в Людвиновке Киевской области.

Источник: Черновицкий городской совет, адвокат семей погибших Галина Янко

Детали: Прощание с бойцами состоится 2 мая 2024, в 11:00 на кладбище "Садгора". С помощью украинских и иностранных специалистов удалось идентифицировать 16 имен из 19 погибших.

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Родственники погибших решили устроить братскую могилу, ведь военнослужащие вместе служили в одном подразделении ВСУ – 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

Как сообщает одна из адвокатов семей погибших Галина Янко, в похоронах будут военные родом из Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Донецкой областей.

На братской могиле установят символическое дерево писанки. В городском совете Черновцов добавили, что в честь павших можно принести расписанную писанку с прикрепленной лентой.