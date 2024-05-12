В Беларуси "вагнеровцы" готовят операторов БпЛА для войны в Украине – сопротивление
По данным национального сопротивления, в Беларуси инструкторы "ЧВК Вагнер" проводят двухнедельные курсы для мобилизованных российской армии по освоению операторских навыков управления БпЛА.
Источник: ЦНС
Дословно: "Именно здесь (в Беларуси – ред.) инструкторы "ЧВК Вагнер" в течение двух недель обучают мобилизованных военной топографии, артиллерии, медицинской подготовки, организации управления и связи.
Но главный акцент на двухнедельных курсах именно на овладении операторских навыков управления БпЛА, в частности FPV-дронами. После таких экспресс-курсов – на войну в Украину".
Детали: В сопротивлении отмечают, что инструкторская работа и зарплата не устраивает участников "ЧВК Вагнер" и в Беларуси наблюдается отток инструкторов, которые выбирают участие в войне в Африке, где "денег платят больше".
По информации ЦНС, за последний период количество "вагнеровцев" на территории Беларуси сократилось с 500 человек до 400.
"Скоро "желающих" воевать в Украине будут отправлять на передовую сразу из военкомата", – добавляют в сообщении.