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В Беларуси "вагнеровцы" готовят операторов БпЛА для войны в Украине – сопротивление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 02:24
В Беларуси вагнеровцы готовят операторов БпЛА для войны в Украине – сопротивление
"пвк вагнер", фото: ЦНС

По данным национального сопротивления, в Беларуси инструкторы "ЧВК Вагнер" проводят двухнедельные курсы для мобилизованных российской армии по освоению операторских навыков управления БпЛА.

Источник: ЦНС

Дословно: "Именно здесь (в Беларуси – ред.) инструкторы "ЧВК Вагнер" в течение двух недель обучают мобилизованных военной топографии, артиллерии, медицинской подготовки, организации управления и связи.

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Но главный акцент на двухнедельных курсах именно на овладении операторских навыков управления БпЛА, в частности FPV-дронами. После таких экспресс-курсов – на войну в Украину".

Детали: В сопротивлении отмечают, что инструкторская работа и зарплата не устраивает участников "ЧВК Вагнер" и в Беларуси наблюдается отток инструкторов, которые выбирают участие в войне в Африке, где "денег платят больше".

По информации ЦНС, за последний период количество "вагнеровцев" на территории Беларуси сократилось с 500 человек до 400.

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"Скоро "желающих" воевать в Украине будут отправлять на передовую сразу из военкомата", – добавляют в сообщении.

Темы: ВагнерБеларусьбеспилотникивойна
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