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Минобороны обещает "в ближайшее время" ввести электронную очередь в ТЦК

Ольга ГлущенкоЧетверг, 2 мая 2024, 00:30

Министерство обороны обещает "в ближайшее время" ввести "электронную запись" для посещения ТЦК.

Источник: заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я думаю, что в ближайшее время сможем развернуть электронную очередь для посещения ТЦК и СП.

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Думаю, что сделаем это достаточно быстро. По крайней мере, команда Министерства обороны уже работает над этим.

Я думаю, что инструмент, который уже развернут, сможет стать доступным в ближайшее время... Далее проведем консультации с ТЦК и СП и сможем это организовать".

Детали: По ее словам, внедрение этого инструмента "является реакцией на те вызовы, которые есть сейчас".

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"Огромные очереди, которые сейчас мы имеем возможность наблюдать, вызванные в том числе и одобрением мобилизационного закона, который накладывает на военнообязанных обязанность обновить свои данные. Поэтому у многих людей появилась потребность это сделать. Поэтому мы будем реагировать и исправлять это очень быстро", – сказала Черногоренко.

Также заместитель министра обороны отметила, что электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.

Она заверила, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК.

Темы: ТЦКМинобороны
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