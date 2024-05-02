В Тбилиси госпитализировали 8 демонстрантов – СМИ

Грузинское Министерство здравоохранения сообщило о госпитализации восьми пострадавших участников акции против закона об "иноагентах" возле парламента в Тбилиси.

Источник: "Эхо Кавказа" со ссылкой на Минздрав Грузии

Дословно Минздрав Грузии: "У пострадавших отмечают повреждения различного типа, в частности ранения в области лица, головы и различных частей тела, а также интоксикацию и осложнения с дыхательными путями".

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Детали: В публикации отмечается, что одного из пострадавших "уже выписали". Семь человек остаются под наблюдением медиков. По данным Минздрава, их состояние удовлетворительное.

Всего возле парламента дежурят 20 бригад "скорой". На месте помощь оказали десяткам демонстрантов, а также одному сотруднику МВД. Чаще всего у пострадавших отмечались головная боль и жжение в глазах.

Что предшествовало: Под парламентом Грузии снова собралась большая акция протеста против проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", который только что приняли в предпоследнем 2-м чтении.