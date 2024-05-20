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Топгенерал США: Мы пока не планируем отправлять военных инструкторов в Украину

Андрей Синявский, Татьяна ОлейникПонедельник, 20 мая 2024, 21:54
Топгенерал США: Мы пока не планируем отправлять военных инструкторов в Украину
генерал Чарльз Браун. фото - getty images

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун сообщил, что Соединенные Штаты пока не собираются направлять своих инструкторов в Украину для тренировки украинских военных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Брауна по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн")

Детали: По его словам, если до широкомасштабного вторжения РФ военные инструкторы из США находились в Украине, то "сейчас это не так".

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"После окончания войны я подозреваю, что у нас будет возможность это сделать, но пока у США нет планов возвращать военных инструкторов в Украину", – отметил он.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые государства уже направили своих инструкторов в Украину для тренировки украинских военных.

Каллас еще раз выразила убеждение, что не видит риска прямого конфликта с Россией, если союзники будут помогать Киеву тренировать украинских солдат на территории Украины.

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Еще в марте министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намекал, что некоторое количество западных военных уже присутствуют на территории Украины, и это фактически не является тайной.

Американское издание Breaking Defense сообщало, что правительство Эстонии серьезно обсуждает возможность отправки солдат в Украину.

Позже министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что идея отправки солдат в Украину не нашла развития – ни в Эстонии, ни на уровне Европейского Союза.

Темы: СШАпомощь Украине
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