Российские войска 21 мая дронами ударили в авто полицейского, который эвакуировал людей из Волчанской громады. У правоохранителя контузия.
Источник: Офис генерального прокурора, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook
Дословно: "По данным следствия, 21 мая днем вражеский FPV-дрон попал в авто полицейского в приграничной Волчанской громаде, когда тот ехал эвакуировать людей. У правоохранителя контузия".
Детали: Тимошко отметил, что людей все равно эвакуировали.
Также правоохранители задокументировали последствия вражеских авиаударов по гражданской инфраструктуре Золочева. По данным ОГП, оккупанты повредили три многоэтажных дома, детский сад, школу, административные здания, кафе.
Полностью уничтожено по меньшей мере 22 торговых павильона на рынке. Предварительно, ВС РФ атаковали город четырьмя авиационными боеприпасами.
Кроме того, россияне повредили частные домовладения в селе Мирное Купянского района и объекты гражданской инфраструктуры в центральной части поселка Купянск-Узловой.