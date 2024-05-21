Российские войска 21 мая дронами ударили в авто полицейского, который эвакуировал людей из Волчанской громады. У правоохранителя контузия.

Источник: Офис генерального прокурора, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook

Дословно: "По данным следствия, 21 мая днем вражеский FPV-дрон попал в авто полицейского в приграничной Волчанской громаде, когда тот ехал эвакуировать людей. У правоохранителя контузия".

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ФОТО: НАЧАЛЬНИК ГУ НАЦПОЛИЦИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ТИМОШКО

Детали: Тимошко отметил, что людей все равно эвакуировали.

Также правоохранители задокументировали последствия вражеских авиаударов по гражданской инфраструктуре Золочева. По данным ОГП, оккупанты повредили три многоэтажных дома, детский сад, школу, административные здания, кафе.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Полностью уничтожено по меньшей мере 22 торговых павильона на рынке. Предварительно, ВС РФ атаковали город четырьмя авиационными боеприпасами.

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Кроме того, россияне повредили частные домовладения в селе Мирное Купянского района и объекты гражданской инфраструктуры в центральной части поселка Купянск-Узловой.