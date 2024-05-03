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Politico: Байден в предвыборный период планирует уменьшить внимание к Украине

Алена ИвашкивПятница, 3 мая 2024, 04:06
Politico: Байден в предвыборный период планирует уменьшить внимание к Украине
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден в предвыборной риторике не будет акцентировать на вопросе поддержки Украины.

Источник: Politico со ссылкой на информаторов

Детали: После того, как Байден одержал огромную внешнеполитическую победу, подписав закон, который предусматривал выделение Украине $60 миллиардов, его команда планирует уменьшить внимание общественности к участию Америки в войне в Украине. 

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Политики намерены обращаться к электорату, озабоченному экономическими проблемами.

Издание отмечает, что дело демократии будет оставаться центральным компонентом предвыборной кампании Байдена - как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности оружия и образования. 

Белый дом и помощники в предвыборной кампании заявили, что не предусматривают непрерывного пиара, направленного на усиление поддержки войны в Украине в ближайшие месяцы.

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Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что, "теперь, когда Конгресс принял дополнительный закон, это, естественно, не является таким актуальным вопросом".

И все же, демократы и преданные трансатлантисты, которые соглашаются с мнением Байдена, по большей части считают, что важнейшим элементом дальнейшей поддержки Украины и НАТО со стороны США является то, что президент останется на второй срок. Поэтому для них есть смысл акцентировать внимание на других вопросах, которые больше беспокоят американских избирателей.

Темы: БайденСША
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