Оккупанты активизировались на Авдеевском направлении, за сутки совершили 50 атак − Генштаб

Российские военные давят на всех направлениях, горячее всего было на Авдеевском, всего за прошедшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 мая в Facebook

Дословно Генштаб: "В общем враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Красный Хутор Черниговской области; Середина-Буда Сумской области; Дергачи, Липцы и Рубленое Харьковской области; Клещеевка, Дружба, Торецк, Спирное, Воздвиженка, Новоалександровка, Александрополь, Евгеновка, Новопокровское, Новоселовка Первая, Карловка, Константиновка, Водяное, Временка и Старомайорское Донецкой области; Пятихатки и Роботино Запорожской области.

Из артиллерии оккупанты били по более 120 населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские воины отбили 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении оккупанты 15 раз атаковали позиции защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Выемка, Спирное, Новый, Клищеевка и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Урожайное Донецкой области, где россияне 16 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении оккупанты 2 раза атаковали позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 8 безуспешных атак.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу оккупантов.