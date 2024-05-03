Оккупанты активизировались на Авдеевском направлении, за сутки совершили 50 атак − Генштаб
Российские военные давят на всех направлениях, горячее всего было на Авдеевском, всего за прошедшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 мая в Facebook
Дословно Генштаб: "В общем враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах".
Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Красный Хутор Черниговской области; Середина-Буда Сумской области; Дергачи, Липцы и Рубленое Харьковской области; Клещеевка, Дружба, Торецк, Спирное, Воздвиженка, Новоалександровка, Александрополь, Евгеновка, Новопокровское, Новоселовка Первая, Карловка, Константиновка, Водяное, Временка и Старомайорское Донецкой области; Пятихатки и Роботино Запорожской области.
Из артиллерии оккупанты били по более 120 населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Купянском направлении украинские воины отбили 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении оккупанты 15 раз атаковали позиции защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Выемка, Спирное, Новый, Клищеевка и Ивановское Донецкой области.
На Авдеевском направлении защитники отбили 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Урожайное Донецкой области, где россияне 16 раз пытались прорвать оборону украинских войск.
На Ореховском направлении оккупанты 2 раза атаковали позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 8 безуспешных атак.
В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу россиян.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу оккупантов.