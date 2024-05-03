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Италия планирует предоставить Украине пакет помощи с ПВО SAMP/T - СМИ

Иванна Костина, Евгений КизиловПятница, 3 мая 2024, 11:03
Италия планирует предоставить Украине пакет помощи с ПВО SAMP/T - СМИ
итальянская система ппо SAMP/T. Фото: Getty Images

Правительство Италии собирается утвердить 9-й пакет военной помощи для Украины до саммита "Группы семи" 13 июня. В него войдет система ПВО SAMP/T.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica

Детали: Правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T.

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В Италии есть пять таких систем, и Рим намерен передать Украине систему, которую он одалживал Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита G7.

Новый пакет помощи также будет включать артиллерию.

По данным источников издания, против выступает "Лига" Маттео Сальвини, но пакет должен набрать достаточное количество голосов в свою поддержку в парламенте.

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В начале марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Италия отзовет из страны систему противовоздушной обороны SAMP/T.

По его словам, без защиты остаются стратегические объекты, в частности АЭС. Он добавил, что предыдущее правительство "подарило" Украине работающую российскую систему ПВО С-300.

Итальянская система ПВО SAMP/T заменила американскую Patriot в прошлом году. Словакия предоставила Украине С-300 после широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина идентифицировала 100 систем противовоздушной обороны в странах-союзниках и просит передать хотя бы семь из них для защиты украинских городов.

Пока только Германия объявила о срочной передаче одной системы Patriot.

Темы: ИталияУкраинаоружиевойна
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