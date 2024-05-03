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Минобороны: В 5 областях, включая Донецкую, заканчивают строительство фортификаций

Ирина БалачукПятница, 3 мая 2024, 11:22
Минобороны: В 5 областях, включая Донецкую, заканчивают строительство фортификаций
Фото mil.gov.ua

Министерство обороны сообщило, что сейчас заканчивает возведение фортификаций в пяти областях, в том числе и в Донецкой, где продолжаются активные бои.

Источник: Минобороны в Telegram

Дословно ведомство: "Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области: сразу на пяти направлениях строительство оборонительных фортификаций подходит к завершению".

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Детали: Никаких других деталей министерство не сообщило, но на видео видно обустройство подземных бетонных укрытий и так называемых "зубов дракона", которые призваны замедлять наземное наступление врага.

Темы: Миноборонывойна
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