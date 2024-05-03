Минобороны: В 5 областях, включая Донецкую, заканчивают строительство фортификаций

Министерство обороны сообщило, что сейчас заканчивает возведение фортификаций в пяти областях, в том числе и в Донецкой, где продолжаются активные бои.

Источник: Минобороны в Telegram

Дословно ведомство: "Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области: сразу на пяти направлениях строительство оборонительных фортификаций подходит к завершению".

Реклама:

Детали: Никаких других деталей министерство не сообщило, но на видео видно обустройство подземных бетонных укрытий и так называемых "зубов дракона", которые призваны замедлять наземное наступление врага.