Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев начал переговоры с Украиной по 100-летнему партнерству, это будет это совершенно новое соглашение для углубления отношений между обеими странами.

Источник: посольство Великобритании в Украине, передает "Европейская правда"

Дословно: "Министр начал переговоры с Украиной по 100-летнему партнерству - нового соглашения, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое".

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Детали: По словам главы дипломатии Британии, "мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы".

Предистория:

Премьер Британии Риши Сунак в январе во время выступления в британском парламенте отметил, что его страна строит новое партнерство с Украиной, рассчитанное на 100 и более лет.

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис рассказывал в интервью "ЕП", что этим Лондон хочет сказать, что Украина будет через 100 лет.

Как сообщала "ЕП", во время визита в Киев накануне Кэмерон пообещал, что Британия будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить "столько, сколько потребуется".

Кэмерон также заявил агентству Reuters, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.