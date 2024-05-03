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Кремль напугали заявления Макрона и Кэмерона о войсках в Украине и ударах по РФ

Станислав ПогориловПятница, 3 мая 2024, 13:23
Кремль напугали заявления Макрона и Кэмерона о войсках в Украине и ударах по РФ
Дмитрий Песков, фото: Getty Images

Пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены и считают "опасными" и "нагнетающими напряженность" последние заявления президента Франции и главы МИД Великобритании о возможном присутствии западных войск в Украине и ударов оружием Британии по территории РФ.

Источник: пропагандисты "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Еще одно очень опасное заявление. Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании".

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Детали: Представитель лидера Кремля заявил, что это ведет к "прямой эскалации напряженности" вокруг войны в Украине. Он пригрозил, что это потенциально "может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности".

"Здесь вот такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлении официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность", - отметил Песков.

Что предшествовало:

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  • Перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что не изменил свое мнение о введении западных войск в Украину, и считает такой подход правильным. По его словам, в случае прорыва линии фронта РФ и запроса Украины стоит об этом задуматься.
  • Также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям на территории России, и что Киев должен решать, делать ли это.

Темы: РосcияУкраинаФранцияВеликобритания
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