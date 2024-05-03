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С 4 мая ВВК не будут указывать "ограниченно годен"

Ирина БалачукПятница, 3 мая 2024, 13:32
С 4 мая ВВК не будут указывать ограниченно годен
Фото иллюстративное с pixabay.com

С 4 мая в Украине почти полностью отменили индивидуальную оценку пригодности, когда военно-врачебная комиссия могла выбирать формулировку "ограниченно годен".

Источник: Радио Свобода со ссылкой на изменения в приказ Минобороны №402, регламентирующий работу военно-врачебных комиссий

Детали: Этот приказ вступает в силу 4 мая.

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По данным издания, главной новацией документа является то, что почти полностью (за исключением четырех случаев) отменена индивидуальная оценка пригодности, когда ВВК могла выбирать между формулировками "годен", "непригоден" и "ограниченно годен".

Во многих случаях формулировку "ограниченно годен" к службе в условиях военного положения заменили на следующую: "Пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных вузах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны".

Отмечается, что человека с такой записью в военном билете могут мобилизовать, если в армии есть потребность в пополнении именно этих подразделений.

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Отныне мужчины в возрасте 18-60 лет, которые имели статус "ограниченно годный", должны снова пройти ВВК. На это есть время до 4 февраля 2025 года.

Для этих людей комиссия будет указывать только 2 статуса: годен или непригоден. Но сама пригодность будет делиться на категории:

  • полностью годен;
  • пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных вузах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
  • пригодный по отдельным специальностям (например, сюда относятся кандидаты на поступление в ВВУ3);
  • пригодный для выполнения специфических задач.

Предыстория: 

  • 21 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", №10313.
  • Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова 22 марта сообщила, что военнослужащие, которые были признаны "ограниченно годными" к службе, должны будут пройти повторное медицинское освидетельствование, поскольку Верховная Рада отменила такое понятие. На это им дали 9 месяцев. 
  • В апреле Минобороны объяснило, что предусматривает отмена статуса "ограниченно годен".

Темы: мобилизацияармияМиноборонывойна
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