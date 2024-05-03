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ГУР против российского "Тора": HIMARS сжег пусковую вражеского ЗРК

Валентина РоманенкоПятница, 3 мая 2024, 13:46
ГУР против российского Тора: HIMARS сжег пусковую вражеского ЗРК
скриншот

На Запорожском направлении бойцы подразделения активных действий Главного управления разведки МОУ совместно с операторами HIMARS обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор".

Источник: пресс-служба ГУР МО Украины

Детали: Разведчики отмечают, что корректировал работу ракетчиков беспилотный комплекс PD-2, приобретенный за донаты благотворителей фонда "Повернись живим".

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Темы: ГУРвойна
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