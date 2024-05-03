ГУР против российского "Тора": HIMARS сжег пусковую вражеского ЗРК

На Запорожском направлении бойцы подразделения активных действий Главного управления разведки МОУ совместно с операторами HIMARS обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор".

Источник: пресс-служба ГУР МО Украины

Детали: Разведчики отмечают, что корректировал работу ракетчиков беспилотный комплекс PD-2, приобретенный за донаты благотворителей фонда "Повернись живим".

Реклама:

Дословно: "Спасибо, что своей поддержкой делаете такие операции воинов-разведчиков возможными!

Не останавливайтесь в помощи Силам обороны!".