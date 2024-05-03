ГУР против российского "Тора": HIMARS сжег пусковую вражеского ЗРК
Пятница, 3 мая 2024, 13:46
На Запорожском направлении бойцы подразделения активных действий Главного управления разведки МОУ совместно с операторами HIMARS обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор".
Источник: пресс-служба ГУР МО Украины
Детали: Разведчики отмечают, что корректировал работу ракетчиков беспилотный комплекс PD-2, приобретенный за донаты благотворителей фонда "Повернись живим".
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