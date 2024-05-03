Зеленский в Хмельницком обсудил вопросы безопасности АЭС

Президент Владимир Зеленский провел совещание в Хмельницкой области по ситуации с безопасностью и обсудил, в частности, безопасность Хмельницкой АЭС.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Провел совещание в Хмельницкой области по ситуации с безопасностью и защиты наших людей. Обсудили также социально-экономическую ситуацию, защиту объектов критической инфраструктуры, восстановление энергетики. Назначил нового главу Хмельницкой ОГА - Сергея Тюрина.

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Были подробные доклады по ПВО и РЭБ в области - на ключевых объектах. Мы обсудили безопасность Хмельницкой атомной станции, в целом потенциал энергетики в регионе и восстановление тех объектов, которые были повреждены российскими ударами".

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Детали: Также в Хмельницком Зеленский посетил воинов, которые лечатся после ранений.

Отдельно президент встретился с курсантами Академии Государственной пограничной службы Украины.