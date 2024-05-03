"Хартия" прибыла на усиление в район Очеретино

13-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" прибыла на усиление в район поселка Очеретино, где недавно смогла закрепиться российская армия.

Источник: заявление "Хартии" в Facebook, источники УП в "Хартии"

Дословно: "Сводное подразделение 13 бригады НГУ „Хартия" и 467 отдельного пехотного батальона ВСУ выполняют боевую задачу в Донецкой области. За последние недели аэроразведка с артиллерией уничтожила группы пехоты на пикапах и грузовых автомобилях, подбили также вражеский танк. В целом подразделение уже нанесло противнику потери примерно 200 человек пехоты".

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Детали: По данным УП, "Хартия" уже не первое подразделение, которое перебрасывают на Авдеевское направление для попытки стабилизации ситуации. После захвата Очеретино россияне не остановились и продолжили "расползаться" на восток и на север - по данным DeepState, им удалось пройти уже 2-3 километра.

Предыстория:

Аналитики DeepState сообщали, что 16 апреля враг продвинулся в Очеретино.

27 апреля в ОСУВ "Хортица" подтвердили, что врагу удалось прорваться и закрепиться в определенной части этого населенного пункта.

2 мая спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Покровского района, однако часть, в которой находится противник, находится под огневым контролем украинских воинов, бои продолжаются.

25 апреля во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Долинское Днепропетровской области погиб главный сержант 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Александр Ющенко.

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