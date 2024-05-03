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"Хартия" прибыла на усиление в район Очеретино

Ольга Кириленко, Анастасия ПроцПятница, 3 мая 2024, 15:18
Хартия прибыла на усиление в район Очеретино
Фото: Facebook/13 Бригада Национальной гвардии Украины «Хартия»

13-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" прибыла на усиление в район поселка Очеретино, где недавно смогла закрепиться российская армия. 

Источник: заявление "Хартии" в Facebook, источники УП в "Хартии" 

Дословно: "Сводное подразделение 13 бригады НГУ „Хартия" и 467 отдельного пехотного батальона ВСУ выполняют боевую задачу в Донецкой области. За последние недели аэроразведка с артиллерией уничтожила группы пехоты на пикапах и грузовых автомобилях, подбили также вражеский танк. В целом подразделение уже нанесло противнику потери примерно 200 человек пехоты". 

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Детали: По данным УП, "Хартия" уже не первое подразделение, которое перебрасывают на Авдеевское направление для попытки стабилизации ситуации. После захвата Очеретино россияне не остановились и продолжили "расползаться" на восток и на север - по данным DeepState, им удалось пройти уже 2-3 километра.

Предыстория: 

  • Аналитики DeepState сообщали, что 16 апреля враг продвинулся в Очеретино.
  • 27 апреля в ОСУВ "Хортица" подтвердили, что врагу удалось прорваться и закрепиться в определенной части этого населенного пункта.
  • 2 мая спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Покровского района, однако часть, в которой находится противник, находится под огневым контролем украинских воинов, бои продолжаются.
  • 25 апреля во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Долинское Днепропетровской области погиб главный сержант 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Александр Ющенко.

Читать больше о том, как добровольцы "Хартии" привнесли в Гвардию наступления стандарты НАТО

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Темы: Донецкая областьвойна
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