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Донетчина под огнем оккупантов: россияне убили 3 и ранили 5 мирных жителей

Валентина РоманенкоПятница, 3 мая 2024, 15:30
Донетчина под огнем оккупантов: россияне убили 3 и ранили 5 мирных жителей
фото прокуратуры

Российские оккупационные войска в четверг 3 мая активно обстреливают Донецкую область: пока известно о 3 погибших и 5 раненых.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Утром 3 мая 2024 года оккупационные войска РФ обстреливают Покровский и Бахмутский районы. В городе Курахово, который враг, вероятно, обстрелял с использованием РСЗО "Ураган", погибли двое гражданских. Также ранены женщина и мужчина 33 и 48 лет.

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Кроме того, под прицел российских военных попал город Часов Яр, где от атаки FPV-дрона на улице погиб 55-летний житель, еще двое граждан в возрасте 46 и 53 лет получили травмы.

Также в собственном дворе в результате артиллерийского обстрела села Нетайлово получил телесные повреждения 71-летний пенсионер. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Темы: Донецкая областьвойна
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