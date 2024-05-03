Донетчина под огнем оккупантов: россияне убили 3 и ранили 5 мирных жителей

Российские оккупационные войска в четверг 3 мая активно обстреливают Донецкую область: пока известно о 3 погибших и 5 раненых.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Утром 3 мая 2024 года оккупационные войска РФ обстреливают Покровский и Бахмутский районы. В городе Курахово, который враг, вероятно, обстрелял с использованием РСЗО "Ураган", погибли двое гражданских. Также ранены женщина и мужчина 33 и 48 лет.

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Кроме того, под прицел российских военных попал город Часов Яр, где от атаки FPV-дрона на улице погиб 55-летний житель, еще двое граждан в возрасте 46 и 53 лет получили травмы.

Также в собственном дворе в результате артиллерийского обстрела села Нетайлово получил телесные повреждения 71-летний пенсионер. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.