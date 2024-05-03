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В Берлине горит цех металлообрабатывающего предприятия, горожан предупредили о токсичном дыме

Мария Емец, Александр ШумилинПятница, 3 мая 2024, 15:41

Жителей Берлина предупредили о токсичном облаке дыма, распространяющегося от крупного пожара в цехе металлообрабатывающего предприятия на западе города.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: Пожар вспыхнул в цехе Diehl Metal Applications. Представитель пожарных Берлина сообщил в комментарии, что горят все четыре этажа здания, кое-где уже обвалились перекрытия. Пожарные работают только снаружи.

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Он сообщил также, что в помещении хранились опасные химические вещества, в частности сульфатная кислота и цианид меди. Есть риск образования цианидной кислоты и ее попадания в воздух над городом вместе с дымом.

Причина пожара пока неизвестна, пострадавших нет.

Жителям близлежащих районов советуют не подходить к району пожара, закрыть окна и выключить кондиционеры. 

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Школы в районе фабрики досрочно прекратили занятия, магазины тоже закрываются.

 

Напомним, в Копенгагене в апреле частично сгорело 400-летнее здание биржи Берсен. Половину здания удалось спасти, но интерьер сильно поврежден водой.

Темы: Германия
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