РосСМИ: В Украине ликвидировали российского спецназовца, который убивал мирных еще в Чечне

Российские СМИ пишут, что в Украине ликвидировали капитана спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана, которого обвинили в расстреле мирных жителей в Чечне. Он скрывался от правосудия 17 лет.

Источник: "Важные истории", Meduza

Детали: Сообщается, что в январе 2002 года в Шатойском районе Чечни группа спецназовцев казнила и сожгла шесть мирных жителей, среди которых была беременная женщина. Командовал группой Эдуард Ульман.

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Как пишет Meduza, разведгруппа 641-го отряда спецназа ГРУ под руководством Ульмана обстреляла автомобиль "УАЗ", водитель которого отказался выполнить их требование и остановиться.

"В результате один из чеченцев, находившихся в машине, - директор одной из местных школ - погиб, еще двое были ранены. Выяснилось, что это были мирные жители, а не боевики. Целью операции российских военных было задержание боевика Хаттаба, который скрывался в одном из сел вместе с отрядом из 15 человек".

Военнослужащих дважды оправдал суд присяжных, объясняя это тем, что они действовали в боевых условиях и выполняли приказ. Верховный суд оба раза отменял оправдательный приговор по ходатайству родственников погибших.

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В июне 2007 года Северо-Кавказский окружной военный суд Ростовской области приговорил Ульмана к 14 годам колонии строгого режима за убийство мирных жителей.

Впрочем, сам Ульман свой приговор не услышал, поскольку еще в апреле того же года исчез вместе с другими обвиняемыми. Их объявили в федеральный розыск.

В результате реальный срок получил только один, Алексей Перелевский, который приказал расстрелять мирных жителей.