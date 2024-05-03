Глава МИД Британии против того, чтобы "солдаты НАТО убивали российских военных"

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон выразил предостережение относительно идеи президента Франции Эмманюэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО в Украину в случае теоретического прорыва российских сил.

Источник: Кэмерон в интервью Sky News во время визита во Львов 3 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению министра, отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российскими силами будет "опасной эскалацией".

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"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - считает он.

Отдельно глава британского МИД отметил, что у Европы есть "два варианта будущего". В одном украинские силы с западным оружием способны вытеснить российских захватчиков и обеспечить "справедливый мир".

"Будущее, в котором Путин преуспеет, а Украина будет отброшена назад, по моему мнению, является очень опасным", - так Кэмерон описал второй сценарий, добавив, что сейчас мир находится в "абсолютно решающем переломном моменте".