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Глава МИД Британии против того, чтобы "солдаты НАТО убивали российских военных"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПятница, 3 мая 2024, 16:52
Глава МИД Британии против того, чтобы солдаты НАТО убивали российских военных
Дэвид Кэмерон. фото из Facebook политика

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон выразил предостережение относительно идеи президента Франции Эмманюэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО в Украину в случае теоретического прорыва российских сил.

Источник: Кэмерон в интервью Sky News во время визита во Львов 3 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению министра, отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российскими силами будет "опасной эскалацией".

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"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - считает он.

Отдельно глава британского МИД отметил, что у Европы есть "два варианта будущего". В одном украинские силы с западным оружием способны вытеснить российских захватчиков и обеспечить "справедливый мир".

"Будущее, в котором Путин преуспеет, а Украина будет отброшена назад, по моему мнению, является очень опасным", - так Кэмерон описал второй сценарий, добавив, что сейчас мир находится в "абсолютно решающем переломном моменте".

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Темы: ВеликобританиявойнаНАТОРосcия
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