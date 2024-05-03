СБУ призывает ограничить посещение массовых мероприятий на Пасху
Пятница, 3 мая 2024, 18:45
Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать меры безопасности во время Пасхи.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: В ведомстве говорят, что оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности против нашего государства.
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Так, например, враг постоянно привлекает собственную агентуру для провокаций в различных сферах общественной жизни, в частности в межконфессиональных отношениях.
Также враг активно привлекает приспешников для корректировки вражеского огня по гражданской инфраструктуре. Среди потенциальных целей – места массового пребывания людей.
Дословно: Служба безопасности призывает граждан накануне и в период Пасхи:
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- ограничить посещение массовых мероприятий;
- не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
- соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;
- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.