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СБУ призывает ограничить посещение массовых мероприятий на Пасху

Татьяна ОлейникПятница, 3 мая 2024, 18:45
СБУ призывает ограничить посещение массовых мероприятий на Пасху
getty images

Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать меры безопасности во время Пасхи.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В ведомстве говорят, что оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности против нашего государства.

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Так, например, враг постоянно привлекает собственную агентуру для провокаций в различных сферах общественной жизни, в частности в межконфессиональных отношениях.

Также враг активно привлекает приспешников для корректировки вражеского огня по гражданской инфраструктуре. Среди потенциальных целей – места массового пребывания людей.

Дословно: Служба безопасности призывает граждан накануне и в период Пасхи:

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  • ограничить посещение массовых мероприятий;
  • не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
  • соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;
  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Темы: празднованияСБУ
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