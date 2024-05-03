СБУ призывает ограничить посещение массовых мероприятий на Пасху

Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать меры безопасности во время Пасхи.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В ведомстве говорят, что оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности против нашего государства.

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Так, например, враг постоянно привлекает собственную агентуру для провокаций в различных сферах общественной жизни, в частности в межконфессиональных отношениях.

Также враг активно привлекает приспешников для корректировки вражеского огня по гражданской инфраструктуре. Среди потенциальных целей – места массового пребывания людей.

Дословно: Служба безопасности призывает граждан накануне и в период Пасхи:

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