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Украинцам в Грузии рекомендуют избегать скоплений людей и не ходить на протесты

Мария Емец, Татьяна ОлейникПятница, 3 мая 2024, 18:57
Украинцам в Грузии рекомендуют избегать скоплений людей и не ходить на протесты
Демонстрация в Грузии. Фото - Getty Images

Министерство иностранных дел опубликовало советы для граждан Украины, находящихся в Грузии, учитывая акции протеста против закона об "иноагентах".

Источник: "Европейская правда"

Детали: В связи с массовыми протестами в Тбилиси гражданам Украины советуют "избегать посещения мест массового скопления людей в городе, не участвовать в собраниях, демонстрациях, неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в стране, а также учитывать сообщения СМИ и местных органов власти".

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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или обстоятельства, которые потребуют безотлагательного консульского реагирования, советуют обращаться на горячую линию посольства по телефону +995 595 082 288.

Напомним, в МВД Грузии сообщили о задержании 23 человек по итогам акций протеста вечером 2 мая.

Протестующие сообщали о нападениях "титушек", некоторые в результате избиения получили серьезные травмы. О задержании нападавших пока не сообщалось.

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Резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

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Темы: Грузиямитинги
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