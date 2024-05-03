Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Глава ЦИК считает, что для послевоенных выборов нужны будут новые законы

Анастасия ПроцПятница, 3 мая 2024, 19:00
Глава ЦИК считает, что для послевоенных выборов нужны будут новые законы
фото: Facebook/ Oleg Didenko

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью "Укринформу", что Украине понадобится дополнительное урегулирование вопроса проведения послевоенных выборов на законодательном уровне.

Источник: Диденко в интервью "Укринформу" 

Прямая речь: "У нас есть законодательство, которое предусматривает, что в течение месяца, в противном случае трех месяцев, должны быть назначены выборы. Однако все эти нормы писались в условиях мирного времени. Создавая их, законодатель не мог предвидеть тех обстоятельств, в которых мы сейчас живем, и масштабы последствий, которые вызвала полномасштабная война".

Реклама:

Детали: Диденко отмечает, что стране понадобится дополнительное урегулирование вопроса проведения послевоенных выборов на законодательном уровне. В частности, нужен определенный период для подготовки выборов.

Также Диденко отметил, что в Центральной избирательной комиссии еще в 2022 году подготовили предложения об изменении избирательного законодательства по подготовке послевоенных выборов. Например, предлагали увеличить этот срок с 1 месяца до 6.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

В сентябре-октябре 2023 года Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев о проведении выборов. По его результатам, абсолютное большинство считает, что национальные выборы следует проводить после окончания войны, сейчас они не ко времени.

В середине ноября 2023 года все политические силы, представленные в украинском парламенте, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после завершения военного положения. Под документом стоят подписи в частности Давида Арахамии от фракции "Слуга народа", Юлии Тимошенко от "Батькивщины", Ирины Геращенко как сопредседателя фракции "Евросолидарность", Александры Устиновой от "Голоса" и представителей других депутатских групп.

Темы: виборыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
виборы
"Я соревнуюсь с 6-летним ребенком": Байден пошутил о Трампе
В США заявили о доказательствах попыток Китая повлиять на предстоящие выборы
Евродепутат: В случае успеха "голосов Кремля" на выборах поддержка Украины может уменьшиться
Последние новости
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
00:10
В прокат вышел байопик о писателях Расстрелянного возрождения "Дом "Слово": обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: