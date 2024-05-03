Глава ЦИК считает, что для послевоенных выборов нужны будут новые законы

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью "Укринформу", что Украине понадобится дополнительное урегулирование вопроса проведения послевоенных выборов на законодательном уровне.

Источник: Диденко в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "У нас есть законодательство, которое предусматривает, что в течение месяца, в противном случае трех месяцев, должны быть назначены выборы. Однако все эти нормы писались в условиях мирного времени. Создавая их, законодатель не мог предвидеть тех обстоятельств, в которых мы сейчас живем, и масштабы последствий, которые вызвала полномасштабная война".

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Детали: Диденко отмечает, что стране понадобится дополнительное урегулирование вопроса проведения послевоенных выборов на законодательном уровне. В частности, нужен определенный период для подготовки выборов.

Также Диденко отметил, что в Центральной избирательной комиссии еще в 2022 году подготовили предложения об изменении избирательного законодательства по подготовке послевоенных выборов. Например, предлагали увеличить этот срок с 1 месяца до 6.

Напомним:

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В сентябре-октябре 2023 года Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев о проведении выборов. По его результатам, абсолютное большинство считает, что национальные выборы следует проводить после окончания войны, сейчас они не ко времени.

В середине ноября 2023 года все политические силы, представленные в украинском парламенте, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после завершения военного положения. Под документом стоят подписи в частности Давида Арахамии от фракции "Слуга народа", Юлии Тимошенко от "Батькивщины", Ирины Геращенко как сопредседателя фракции "Евросолидарность", Александры Устиновой от "Голоса" и представителей других депутатских групп.