На Днепропетровщине из-за российского обстрела пострадал местный житель
Пятница, 3 мая 2024, 19:25
В результате вражеского обстрела Днепропетровской области пострадал 44-летний мужчина.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Из-за вражеской атаки на Никопольщину пострадал 44-летний мужчина. У него осколочное ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести"
Реклама:
Детали: Сообщается, что в течение дня Россия 11 раз обстреляла Днепропетровскую область. Под вражеский удар попали Никополь, Мировская и Покровская сельская общины.
Также оккупанты повредили 13 частных домов, 5 хозяйственных построек, медучреждение, авто и линии электропередач.
ВИДЕО ДНЯ