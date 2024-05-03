На Днепропетровщине из-за российского обстрела пострадал местный житель

В результате вражеского обстрела Днепропетровской области пострадал 44-летний мужчина.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

ФОТО: ГЛАВА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОВА СЕРГЕЙ ЛИСАК

Прямая речь: "Из-за вражеской атаки на Никопольщину пострадал 44-летний мужчина. У него осколочное ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести"

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ФОТО: ГЛАВА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОВА СЕРГЕЙ ЛИСАК

Детали: Сообщается, что в течение дня Россия 11 раз обстреляла Днепропетровскую область. Под вражеский удар попали Никополь, Мировская и Покровская сельская общины.

Также оккупанты повредили 13 частных домов, 5 хозяйственных построек, медучреждение, авто и линии электропередач.





