Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

На Днепропетровщине из-за российского обстрела пострадал местный житель

Анастасия ПроцПятница, 3 мая 2024, 19:25
На Днепропетровщине из-за российского обстрела пострадал местный житель
ФОТО: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОВА СЕРГЕЙ ЛИСАК

В результате вражеского обстрела Днепропетровской области пострадал 44-летний мужчина.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

 
ФОТО: ГЛАВА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОВА СЕРГЕЙ ЛИСАК

Прямая речь: "Из-за вражеской атаки на Никопольщину пострадал 44-летний мужчина. У него осколочное ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести"

Реклама:
 
ФОТО: ГЛАВА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОВА СЕРГЕЙ ЛИСАК

Детали: Сообщается, что в течение дня Россия 11 раз обстреляла Днепропетровскую область. Под вражеский удар попали Никополь, Мировская и Покровская сельская общины.

Также оккупанты повредили 13 частных домов, 5 хозяйственных построек, медучреждение, авто и линии электропередач.



ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
Днепропетровская область
Вечерний обстрел Никополя: количество пострадавших возросло до четырех
Оккупанты накрыли Никополь артиллерией и "Градами": много разрушений, ранена женщина
Российские атаки повредили в Никопольщине три кафе и магазин
Последние новости
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
00:10
В прокат вышел байопик о писателях Расстрелянного возрождения "Дом "Слово": обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: