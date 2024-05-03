Армия РФ нанесла удар по Кропивницкому району, раненый мужчина

Российская армия вечером 3 мая нанесла удар по Кропивницкому району, раненый мужчина.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович

Прямая речь: "В результате ракетной атаки в Кропивницком районе поражены инфраструктурные объекты и частные дома.

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Серьезное ранение получил мужчина 1952 года рождения. Он госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь.

Все соответствующие службы работают на месте происшествия.