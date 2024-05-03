На фронте погиб общественный активист Дмитрий Лысенко

В бою на Авдеевском направлении погиб активист с Покровска Дмитрий Лысенко.

Источник: пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, народный депутат Ирина Геращенко

Прямая речь: "Дмитрий был человеком, с которым многие люди связывали будущее Донетчины, ее восстановление и развитие. Человеком, который является символом нового поколения молодых жителей Донетчины: патриотических, смелых, умных, открытых к миру".

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Детали: Сообщается, что Дмитрий присоединился в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения. Был бойцом 109 отдельной бригады ТРО, имел ранения. У него осталась жена и маленькая дочь.