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На фронте погиб общественный активист Дмитрий Лысенко

Анастасия ПроцПятница, 3 мая 2024, 20:33
На фронте погиб общественный активист Дмитрий Лысенко
Погибший Дмитрий Лысенко

В бою на Авдеевском направлении погиб активист с Покровска Дмитрий Лысенко.

Источник: пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, народный депутат Ирина Геращенко

Прямая речь: "Дмитрий был человеком, с которым многие люди связывали будущее Донетчины, ее восстановление и развитие. Человеком, который является символом нового поколения молодых жителей Донетчины: патриотических, смелых, умных, открытых к миру".

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Детали: Сообщается, что Дмитрий присоединился в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения. Был бойцом 109 отдельной бригады ТРО, имел ранения. У него осталась жена и маленькая дочь.

Темы: Донецкая область
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