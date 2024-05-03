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Зеленский: Обмен пленными "всех на всех" возможен в рамках Саммита мира

Татьяна ОлейникПятница, 3 мая 2024, 21:04
Зеленский: Обмен пленными всех на всех возможен в рамках Саммита мира
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными "всех на всех" возможен не только после окончания войны, но и в рамках Саммита мира.

Источник: Зеленский во время выступления перед пограничниками в Хмельницком

Прямая речь: "Желательно обменять всех на всех. Все адекватные страны поддерживают этот трек. У нас идут обмены, они идут медленнее, чем хотелось бы. Об обмене "всех на всех" некоторые говорят: "только после окончания войны". Потому что это одно из условий окончания войны. Я считаю, что у нас есть возможность попробовать это сделать раньше.

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Детали: По словам Зеленского у Украины есть три приоритетных вопроса на Саммите: энергетическая безопасность, ядерная безопасность; свободного судоходства и не блокирования морей и вопроса обмена "всех на всех" и возвращения украинских детей, которые были силой депортированы в Россию.

Что предшествовало:

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что участники саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, разработают общую переговорную позицию, которую передадут России.

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Темы: Зеленскийпленныеобмен
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