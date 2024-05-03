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NYT: Большая часть помощи от США поступит в Украину через несколько месяцев

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 3 мая 2024, 21:41
NYT: Большая часть помощи от США поступит в Украину через несколько месяцев
Фото: Дэвид Гуттенфельдер/The New York Times

NYT, ссылаясь на свидетельства чиновников из США и Европы, пишет, что Соединенные Штаты уже передали Украине небольшие партии первой военной помощи из пакета на 1 миллиард евро, которую объявили после разблокирования финансирования в Конгрессе. Однако основная партия оружия из крупных пакетов помощи поступит в Украину через несколько месяцев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал The New York Times

Детали: NYT утверждает, что уже 28 апреля Украина получила от США партию противотанковых ракет, снарядов и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Вторая партия этого американского вооружения прибыла в понедельник, 29 апреля.

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На следующий день в Польшу прибыла новая партия ракет-перехватчиков к системе Patriot из Испании, которые, по словам испанского чиновника, "вскоре будут на украинском фронте".

Часть нового вооружения для Украины начала поступать еще до объявлений, пишет NYT. Британский источник заявил газете, что часть помощи из британского пакета, о котором премьер-министр Британии Риши Сунак объявил 23 апреля, начала поступать уже несколько недель назад.

Тем не менее, основная масса оружия из крупных пакетов помощи, которые объявили США, Британия и Германия, поступит в Украину через несколько месяцев.

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Одна из причин – логистическая: боевые машины, катера, современные пушки, пусковые установки и и системы противовоздушной обороны из-за их размеров их часто приходится перевозить морем и поездами с усиленной охраной.

Американский чиновник заявил NYT, что большая часть крупного вооружения и даже часть боеприпасов, будет отправлена из США и, скорее всего, не будет доставлена до середины лета, а то и позже.

Кроме того, американская сторона должна определить, откуда именно брать обещанную Украине технику так, чтобы не поставить под угрозу боеспособность подразделений НАТО, которые ее используют.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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Темы: СШАпомощь Украине
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