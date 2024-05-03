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Протесты в Грузии: сотни людей двинулись от парламента к офису партии власти

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 3 мая 2024, 22:02
Протесты в Грузии: сотни людей двинулись от парламента к офису партии власти
Протесты в Тбилиси. Фото: Getty Images

В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", протестные акции проходят в двух местах в столице Грузии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия" и Civil.ge

Детали: Сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города к офису "Грузинской мечты". Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.

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Еще одна акция проходит возле гостиницы "Параграф", где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.

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В полиции сообщали о задержании на этом митинге одного человека, якобы за ругань в адрес сотрудника МВД.

Напомним: резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

МВД Грузии сообщило о задержании 23 человек по итогам акций протеста вечером 2 мая. Протестующие сообщали о нападениях "титушек", некоторые в результате избиения получили серьезные травмы. 

МИД Украины в связи с протестами опубликовало рекомендации для украинцев в Грузии.

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Темы: Грузия
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