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Столтенберг об угрозах Кремля "эскалацией" из-за ударов по РФ: "Ничего нового"

Сергей Сидоренко, Евгений КизиловПятница, 31 мая 2024, 10:44
Столтенберг об угрозах Кремля эскалацией из-за ударов по РФ: Ничего нового
Йенс Столтенберг. фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия еще с 2022 года угрожает Западу "эскалацией" из-за военной помощи Украине, но эти угрозы так и не были воплощены.

Источник: Столтенберг перед началом министерской встречи Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Праги

Детали Генеральный секретарь подчеркнул, что угрозы со стороны России не являются чем-то принципиально новым.

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"Мы с 2022 года оказываем помощь Украине... Долгое время Путин запугивал нас, побуждая не делать этого. Он еще перед началом вторжения в феврале 2022 года предостерегал нас от помощи Украине и угрожал последствиями", – заявил генсек.

"Поэтому здесь ничего нового", – добавил Йенс Столтенберг.

Генсек также повторил заявление, которое сделал перед началом встречи НАТО, о том, что Украина должна бить по России, чтобы защищаться: "Украина имеет право на самооборону (натовским оружием) и это не делает НАТО участником войны".

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Йенс Столтенберг также отметил, что в случае эскалации ответственной является именно Россия, как это было не раз с 2022 года. "Эскалацией занимается Россия, а не Украина. Россия пошла на эскалацию, открыв новый фронт (под Харьковом)", – заявил он.

Смотрите и читайте также интервью "У нас есть видение победы Украины. Ее частью будет решение, что дальше делать с Россией".

Темы: НАТОРосcиявойнаУкраина
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