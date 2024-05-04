Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Разведка Британии ожидает роста российских потерь из-за их атак

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 4 мая 2024, 12:38
Разведка Британии ожидает роста российских потерь из-за их атак
фото: ТАСС

Разведка Великобритании ожидает, что в ближайшие два месяца потери РФ будут больше из-за их наступательных операций.

Источник: обзор Минобороны Великобритании от 4 мая, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве отмечают, что в апреле 2024 года среднее ежедневное количество российских потерь (убитыми и ранеными) находилось на уровне 899.

Реклама:

"Вероятно, что уровень потерь России снова увеличится в течение следующих двух месяцев, поскольку они возобновляют наступательные операции в восточной Украине. Это следует за незначительным снижением темпа операций в течение последних двух месяцев после падения Авдеевки", – говорится в обзоре.

Как отмечает британская разведка, общее число российских потерь с начала вторжения составляет более 465 тысяч.

В ведомстве утверждают, что Россия адаптировала свою армию к изнурительному типу ведения войны, который больше полагается на количество, а не качество.

ВИДЕО ДНЯ

"Это полагание на количество почти наверняка будет продолжаться в течение войны и будет иметь долговременные последствия для российской армии", – говорится в обзоре.

Темы: потери в войнеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
РФ заявила о ночной атаке по Крыму ракетами ATACMS
Украина все больше заинтересована в американских MQ-9 Reaper - СМИ
В результате атаки "Шахедов" поврежден объект инфраструктуры на Днепропетровщине
Россияне дотла сожгли грузовик, который вез питьевую воду жителям Берислава
Последние новости
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
00:10
В прокат вышел байопик о писателях Расстрелянного возрождения "Дом "Слово": обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: