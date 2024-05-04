Разведка Британии ожидает роста российских потерь из-за их атак

Разведка Великобритании ожидает, что в ближайшие два месяца потери РФ будут больше из-за их наступательных операций.

Источник: обзор Минобороны Великобритании от 4 мая, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве отмечают, что в апреле 2024 года среднее ежедневное количество российских потерь (убитыми и ранеными) находилось на уровне 899.

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"Вероятно, что уровень потерь России снова увеличится в течение следующих двух месяцев, поскольку они возобновляют наступательные операции в восточной Украине. Это следует за незначительным снижением темпа операций в течение последних двух месяцев после падения Авдеевки", – говорится в обзоре.

Как отмечает британская разведка, общее число российских потерь с начала вторжения составляет более 465 тысяч.

В ведомстве утверждают, что Россия адаптировала свою армию к изнурительному типу ведения войны, который больше полагается на количество, а не качество.

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"Это полагание на количество почти наверняка будет продолжаться в течение войны и будет иметь долговременные последствия для российской армии", – говорится в обзоре.