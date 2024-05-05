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Зеленский в Пасху: У Бога на плече шеврон с украинским флагом

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 мая 2024, 09:11
Зеленский в Пасху: У Бога на плече шеврон с украинским флагом
скриншот

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Пасхи.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Библия учит нас любви к ближнему.

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А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда все мы стали друг другу ближними.

А бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек навеки. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать.

Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть".

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Темы: Зеленскийпразднования
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