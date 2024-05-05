Россияне ударили 5 ракетами по Славянской ТЭС
Воскресенье, 5 мая 2024, 16:39
Россияне в воскресенье ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС в Николаевке Донецкой области.
Источник: заместитель начальника николаевской МВА Владимир Проскунин в комментарии Суспільному
Прямая речь: "Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции".
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Детали: По словам Проскунина, российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО Смерч и одной фугасной.
Пострадавших в результате обстрела не было.