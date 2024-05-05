Россияне ударили 5 ракетами по Славянской ТЭС

Россияне в воскресенье ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС в Николаевке Донецкой области.

Источник: заместитель начальника николаевской МВА Владимир Проскунин в комментарии Суспільному

последствия обстрела Славянской ТЭС 5 мая, фото: Владимир Проскунин

Прямая речь: "Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции".

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Детали: По словам Проскунина, российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО Смерч и одной фугасной.

Пострадавших в результате обстрела не было.