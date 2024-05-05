Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне ударили 5 ракетами по Славянской ТЭС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 16:39
Россияне ударили 5 ракетами по Славянской ТЭС
последствия обстрела Славянской ТЭС 5 мая, фото: Владимир Проскунин

Россияне в воскресенье ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС в Николаевке Донецкой области.

Источник: заместитель начальника николаевской МВА Владимир Проскунин в комментарии Суспільному

последствия обстрела Славянской ТЭС 5 мая, фото: Владимир Проскунин
последствия обстрела Славянской ТЭС 5 мая, фото: Владимир Проскунин

Прямая речь: "Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции".

Реклама:

Детали: По словам Проскунина, российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО Смерч и одной фугасной.

Пострадавших в результате обстрела не было.

Темы: Донецкая областьэнергетикаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Малюська: Камеры переполнены, можно было бы мобилизовать до 20 тысяч заключенных

Израиль нанес удар по городу Рафах

видеоВ Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ

Евровидение-2024: стало известно, с кем Украина будет соревноваться в финале

видеоВ Броварах мужчина угрожал оружием полицейским, его задержали

В Пентагоне заявили о блокировании доступа к Starlink для россиян в Украине

Все новости...
Донецкая область
Обстрел Дружковки: под завалами нашли тело мужчины
На Пасху войска РФ сбросили взрывчатку на авто с людьми в Покровском районе
Россияне ударили по Дружковке и Часовому Яру: есть погибший и раненые
Последние новости
10:59
В Южной Корее создадут министерство, которое будет работать над повышением рождаемости
10:56
Действия ограничений электроэнергии для промышленности увеличили вдвое: как долго продлятся
10:50
Правительство передало функции утверждения списков забронированных от Генштаба в Минобороны
10:31
Экономика Британии значительно восстановилась в первом квартале, выйдя из технической рецессии
10:28
Спрос на автобусы в Украине стремительно уменьшается
10:27
В прокуратуре рассказали, чем РФ ударила по Харькову в ночь на 10 мая
10:14
Как связаны психоз и недостаток сна в детстве? Объясняют ученые
10:09
От блэкаутов зимой Украину может спасти распределенная генерация: как это работает
10:06
Министр юстиции: Зеленский не потеряет свою легитимность после 21 мая
10:01
OpenAI на следующей неделе планирует представить поисковик на основе ИИ - Reuters
Все новости...
Реклама:
Реклама: