Священники ПЦУ подпольно совершают богослужения на оккупированных территориях – Епифаний

Священники Православной церкви Украины подпольно продолжают совершать богослужения на оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Источник: предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы на территории временно оккупированных сейчас районов Донецкой, Луганской, Херсонской областей ведем деятельность, но подпольно...

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То есть, есть еще священнослужители на территории этих областей, которые подпольно совершают богослужения. Собирают общину где-то так, чтобы никто не знал об этом, потому что приходят, арестовывают".

Детали: По его словам, такая деятельность опасна, ведь священников ПЦУ российская оккупационная власть преследует.

"Вот недавно была информация о том, что на территории Херсонской области был замучен, убит наш священник, отец Степан, это в поселке городского типа Каланчак, если я не ошибаюсь. Его допрашивали и практически казнили этого священника, который совершал там богослужения", - рассказал предстоятель ПЦУ.

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Местные архиереи, говорит Епифаний, призывают выезжать священников с оккупированных территорий, потому что "не хотят подвергать своих священнослужителей опасности".

Также ПЦУ ведет статистику по подпольной деятельности на оккупированных украинских территориях, но не разглашает ее, "чтобы не давать повода оккупантам вообще уничтожить присутствие Православной церкви Украины там".

В то же время Епифаний отметил, что ПЦУ практически прекратила деятельность на территории оккупированного Крыма.