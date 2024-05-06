Латвия присоединилась к странам, дипломаты которых не пойдут на «инаугурацию» Путина

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что латвийские дипломаты не пойдут на так называемую "инаугурацию" правителя РФ Владимира Путина, после "переизбрания".

Источник: Байба Браже в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Представители посольства Латвии не будут присутствовать на инаугурации главы страны-агрессора, которая атакует все, что ценно для нас. Международный уголовный суд разыскивает Владимира Путина в связи с военными преступлениями".

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Latvijas diplomāti nepiedalīsies agresorvalsts vadītāja inaugurācijā.



Latvian Embassy representatives will not attend the inauguration of the head of an aggressor state, which is attacking everything we stand for.



Putin is wanted for war crimes by the ICC. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 5, 2024

Предистория:

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Перед этим по меньшей мере Чехия и Эстония подтвердили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая.

Европарламент ранее принял резолюцию, в которой осудил то, как проходили "перевыборы" Владимира Путина и призвал не считать их легитимными.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.

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