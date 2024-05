Латвия присоединилась к странам, дипломаты которых не пойдут на «инаугурацию» Путина

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что латвийские дипломаты не пойдут на так называемую "инаугурацию" правителя РФ Владимира Путина, после "переизбрания".

Источник: Байба Браже в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Представители посольства Латвии не будут присутствовать на инаугурации главы страны-агрессора, которая атакует все, что ценно для нас. Международный уголовный суд разыскивает Владимира Путина в связи с военными преступлениями".

Latvijas diplomāti nepiedalīsies agresorvalsts vadītāja inaugurācijā.



Latvian Embassy representatives will not attend the inauguration of the head of an aggressor state, which is attacking everything we stand for.



Putin is wanted for war crimes by the ICC.