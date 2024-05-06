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Латвия присоединилась к странам, дипломаты которых не пойдут на «инаугурацию» Путина

Мария Емец, Станислав ПогориловПонедельник, 6 мая 2024, 09:55
Латвия присоединилась к странам, дипломаты которых не пойдут на «инаугурацию» Путина
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что латвийские дипломаты не пойдут на так называемую "инаугурацию" правителя РФ Владимира Путина, после "переизбрания".

Источник:  Байба Браже в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Представители посольства Латвии не будут присутствовать на инаугурации главы страны-агрессора, которая атакует все, что ценно для нас. Международный уголовный суд разыскивает Владимира Путина в связи с военными преступлениями".

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  • Перед этим по меньшей мере Чехия и Эстония подтвердили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая.
  • Европарламент ранее принял резолюцию, в которой осудил то, как проходили "перевыборы" Владимира Путина и призвал не считать их легитимными.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.

Читайте также интервью "ЕвроПравды" с Байбой Браже "Есть страны, которые предоставили ВСУ западное оружие без запрета бить по России"

Темы: ЛатвияПутиндипломатические отношения
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