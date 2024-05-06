На Киев и запад страны надвигается гроза
Понедельник, 6 мая 2024, 12:56
На Киев, запад и север Украины надвигается гроза. Синоптики объявили первый уровень опасности.
Источник: КМВА в Telegram, Укргидрометцентр
Дословно КГВА: "В ближайшие два часа, с удержанием до конца суток 6 мая в столице ожидается гроза".
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Детали: При этом киевлян призывают не пугаться звуков грома, а в случае воздушной тревоги - спускаться в укрытие.
Кроме того, в столице объявлен первый уровень опасности (желтый).
Также Укргидрометцентр предупреждает о грозах в ближайшие часы с сохранением до конца суток в западных и северных областях страны.
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