На Киев и запад страны надвигается гроза

На Киев, запад и север Украины надвигается гроза. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Источник: КМВА в Telegram, Укргидрометцентр

Дословно КГВА: "В ближайшие два часа, с удержанием до конца суток 6 мая в столице ожидается гроза".

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Детали: При этом киевлян призывают не пугаться звуков грома, а в случае воздушной тревоги - спускаться в укрытие.

Кроме того, в столице объявлен первый уровень опасности (желтый).

Также Укргидрометцентр предупреждает о грозах в ближайшие часы с сохранением до конца суток в западных и северных областях страны.