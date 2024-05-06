В Киеве обнаружили боевую часть ракеты Х-69: саперы обезвредили
Понедельник, 6 мая 2024, 13:37
В Киеве саперы обезвредили боевую часть ракеты Х-69.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: Сообщается, что в Голосеевском районе столицы на территории лесного массива местный житель заметил подозрительный предмет, похожий на часть ракеты, торчащий из земли.
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Саперы Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность, изъяв боевую часть высокоточной ракеты Х-69.
Поскольку это новейшее оружие, специалистам ГСЧС понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать ее из почвы, загрузить в спецавтомобиль и транспортировать на взрывную площадку, отмечают спасатели.