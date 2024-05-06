В пограничье к берегу Тисы прибило тело утопленника: 25-й со времени великой войны

На берегу реки Тиса на Закарпатье снова обнаружили тело человека.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Об обнаружении тела человека на берегу Тисы, со своей стороны границы, военнослужащим отдела пограничной службы "Тячев" сообщили румынские коллеги.

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Погибшим является мужчина среднего возраста с признаками длительного пребывания в воде. Документов при нем не нашли.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности утопленника.

В ГПСУ отмечают, что с начала 2024 года на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда, по обе стороны речного участка границы, были обнаружены тела семи мужчин, которые пытались незаконно преодолеть Тису.

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Всего с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины это уже двадцать пятый случай обнаружения тела мужского пола на речном участке границы.

Дословно: "В очередной раз призываем всех желающих незаконно покинуть территорию Украины не рисковать своей жизнью и здоровьем и информируем об опасности во время погружения в холодную воду полноводных водоемов. Глубина реки Тиса, по которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, иногда достигает 5 метров глубины и 80 метров ширины".

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