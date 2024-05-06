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Глава Еврокомиссии озвучила итоги встречи с Си, где говорили об Украине

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПонедельник, 6 мая 2024, 15:41
Глава Еврокомиссии озвучила итоги встречи с Си, где говорили об Украине
Фото: Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила краткие итоги встречи с президентом Китая Си Цзиньпинем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, где обсуждали российско-украинскую войну.

Источник: фон дер Ляйен на брифинге в понедельник, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам главы комиссии, все стороны согласились, что Китай и Европейский Союз имеют общий интерес в мире и безопасности.

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"Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец российской захватнической войне против Украины", - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что Си Цзиньпин "сыграл немаловажную роль в деэскалации российских безответственных ядерных угроз".

"Я уверена, что президент Си продолжит делать это на фоне продолжающихся ядерных угроз РФ", – сказала фон дер Ляйен.

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По ее словам, на встрече обсудили обязательство Китая не оказывать какую-либо помощь летальным оружием России.

"Необходимо больше усилий, чтобы остановить доставку товаров двойного назначения России, которые попадают на поле боя", – сказала фон дер Ляйен.

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию днем 5 мая, начав свое многодневное турне по европейским странам.

Си Цзиньпин совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.

Темы: КитайЕвропа
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