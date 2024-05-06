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Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Олег Павлюк, Александр ШумилинПонедельник, 6 мая 2024, 17:03
Россия пригрозила ударами по военным объектам Британии в Украине и не только
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел России 6 мая вызвало посла Великобритании Найджела Кейси, после чего разродилось угрозами в сторону Лондона из-за его решения позволить Украине наносить удары по российской территории британским оружием.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт российского МИДа

Детали: Ведомство Сергея Лаврова заявило, что Великобритания стала "де-факто" стороной "конфликта" в Украине, признав право Киева использовать британское оружие для ударов по России. Оно назвало это "свидетельством серьезной эскалации".

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"Найджела Кейси предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", - добавили в МИД России.

Истерику российского внешнеполитического ведомства вызвало интервью главы британского МИД Дэвида Кэмерона агентству Reuters во время визита в Киев на прошлой неделе.

Тогда Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России – "так же, как Россия наносит удары внутри Украины" оружием из Ирана или Северной Кореи.

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Ранее истерику пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой вызвало заявление нового министра иностранных дел Латвии Байбы Браже о том, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории.

Читайте также полное интервью с главой МИД Латвии Байбой Браже.

Темы: РосcияВеликобритания
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